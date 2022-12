Réveillon tem sol e previsão de pancadas de chuva em MS

Ronald Regis / O Pantaneiro

O último do ano de 2022 terá sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro) estima chuvas que podem ser de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, especialmente na região nordeste do Estado.

São chuvas típicas de verão, e ocorrem com maior frequência no período da tarde, provocadas pelo aquecimento diurno.

Na maior parte do Estado, os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

O ar seguirá abafado ao longo do dia, e são esperadas temperaturas mínimas entre 21°C a 25°C e máximas que podem chegar aos 33°C no Estado. Em Campo Grande, espera-se temperatura mínima de 22°C e máxima de até 29°C.