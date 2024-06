Revitalização de avenida de Miranda recebe investimento de R$ 1,6 milhão

Projeto da revitalização / Divulgação

Na noite da última sexta-feira, 21, foi assinada a ordem de serviço para o início da aguardada obra de revitalização da Avenida Afonso Pena, principal via de Miranda. Com um investimento total de R$ 1,6 milhão, o projeto será financiado por uma emenda federal viabilizada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos), com contrapartida da Prefeitura Municipal.

Entre as melhorias previstas, destacam-se a instalação de 228 metros quadrados de pedra portuguesa, a substituição dos guarda-corpos de madeira por modelos de aço galvanizado, poda especializada das árvores ao longo da avenida, além da instalação de um bebedouro em aço inox. Também serão colocados 44 bancos de concreto com encosto de madeira, lixeiras distribuídas estrategicamente, corrimãos duplos em aço nas escadas, e a instalação de 50 postes ornamentais.

O projeto inclui ainda o plantio de grama e um extenso trabalho de paisagismo, visando não apenas melhorar o aspecto estético, mas também proporcionar maior conforto e segurança aos moradores e visitantes que frequentam a região central da cidade.