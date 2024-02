Ribas do Rio Pardo está em crescimento acelerado

Governo de MS

Impulsionado pela construção de uma das maiores fábricas de celulose do mundo, Ribas do Rio Pardo encontra-se em uma fase de crescimento acelerado, cujo desenvolvimento tem gerado crescentes demandas na área de saneamento básico.

Diante desse cenário, o governo do Estado anunciou esta semana um investimento significativo de R$ 13,6 milhões em obras destinadas ao abastecimento de água tratada no município.

No valor total de R$ 13.610.000,00, a ordem de serviço foi assinada no último dia 19 de fevereiro pelo diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, visando à execução de obras de ampliação do sistema abastecimento de água do município, localizado na região leste do Estado.

A determinação do governo municipalista administrado pelo governador Eduardo Riedel, é que a Sanesul mantenha os serviços essenciais no setor de infraestrutura de saneamento nos 68 municípios sob a sua responsabilidade, mesmo com o sistema de fornecimento água já universalizado em área de abrangência.

Pelo contrato, o prazo para execução das obras de implantação de quatro reservatórios na cidade de 23.150 habitantes é de 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Os investimentos incluem dois reservatórios, cada um com capacidade para 350m³ de água, para atender, além do centro da cidade, os bairros Nossa Senhora da Conceição I e II, Vila dos Ferroviários, São Sebastião, Jardim Alvorada, Centro Velho, Jabou, Santo André e Jardim do Trabalhador.

Outros dois reservatórios, cada um com capacidade para 500m³ de água, servirão os bairros Jardim dos Estados, Estoril I,II, III e IV, Altos do Estoril, Ouro Verde, Boa Vista, São João, Jardim Esperança, Santa Emília, Santa Clara e São Joaquim.

Fase de crescimento

O presidente Renato Marcílio ressalta a importância das obras de abastecimento de água tratada anunciadas para Ribas do Rio Pardo.

Segundo ele, em meio ao rápido crescimento do município, impulsionado pela instalação de uma das maiores fábricas de celulose global, a necessidade de investimentos significativos no setor de saneamento torna-se evidente.

Marcílio enfatiza que o aporte de R$ 13,6 milhões destaca o compromisso do governo do Estado em garantir o acesso à água tratada à população, promovendo não apenas o desenvolvimento econômico, mas também elevando a qualidade de vida dos cidadãos.

O presidente da Sanesul salienta que essas obras representam um passo importante na busca pela excelência na prestação de serviços de saneamento, alinhando-se aos princípios de eficiência e responsabilidade que norteiam a atuação da empresa em Mato Grosso do Sul.