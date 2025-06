Ribas do Rio Pardo recebe asfalto e ordem de serviço para acesso ao Polo Industrial

Acordo assinado nesta quarta-feira / Álvaro Rezende/Governo do Estado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta quarta-feira (18), um novo pacote de obras para o município de Ribas do Rio Pardo. Entre as ações previstas estão a pavimentação e a implantação de drenagem nos bairros Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras, além do início das obras de acesso ao Polo Industrial da cidade.

A ordem de serviço para a construção do acesso foi assinada durante reunião realizada por meio do programa MS Ativo, que reuniu o governador Eduardo Riedel, lideranças políticas locais e representantes da gestão estadual.

Durante o encontro, a prefeitura apresentou projetos de infraestrutura urbana voltados à melhoria da mobilidade e escoamento de águas pluviais nos três bairros mencionados. As propostas foram analisadas e aprovadas pelo governo estadual.

Além das obras viárias, o governador também se comprometeu com a continuidade de programas habitacionais e a ampliação da rede de ensino, com a construção de novas salas de aula. As medidas visam atender à demanda crescente provocada pelo desenvolvimento econômico local, impulsionado pela instalação de indústrias na região, como a fábrica da Suzano.

Estiveram presentes na reunião deputados federais e estaduais, além do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

