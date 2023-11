Riedel assina autorização para licitar obra de restauração na MS-436

Chico Ribeiro, Arquivo

O governador Eduardo Riedel assinou a autorização para licitar a obra de restauração da rodovia MS-436, que liga as cidades de Camapuã e Figueirão, na região Norte do Estado. São mais de R$ 161 milhões de investimento, em dois lotes que juntos somam 111 km de estrada.

“População do Norte do Estado, de Camapuã e Figueirão. Estou assinando agora a obra de restauração da rodovia MS-436. A obra vai para licitação, daqui a poucos meses a empresa que ganhar a concorrência vai iniciar a obra, provavelmente no início do ano que vem. São mais de 160 milhões de investimento, para restaurar completamente esta rodovia”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a obra era extremamente necessária devido as condições da rodovia entre Camapuã e Figueirão. “Uma obra que está completamente deteriorada, com asfalto que se degradou e encheu de buracos. Extremamente importante para esta região Norte, aos produtores, ao ir e vir das pessoas, ao desenvolvimento do nosso Estado”, completou.

O próximo passo é a publicação da licitação no Diário Oficial do Estado, com a previsão dos prazos para que as empresas interessadas possam fazer suas propostas. Depois da escolha da (empresa) vencedora, já se inicia a ordem de serviço para início dos trabalhos no local.

Frentes de trabalho

A restauração da MS-436 será feita em dois lotes. O primeiro prevê os trabalhos em uma extensão de 61,60 km, saindo de Camapuã até a Pontinha do Cocho. Passando pelo entroncamento com a rodovia BR-060.

Lá estão previstos o investimento de R$ 89,9 milhões dos cofres públicos. O prazo para os trabalhos será de 600 dias (20 meses). Já o segundo lote segue da Pontinha do Cocho até Figueirão, na rodovia MS-436. São mais 49,9 km de extensão que serão restaurados pelo Governo do Estado. Este trecho representa um investimento de R$ 71 milhões.

A empresa escolhida terá que concluir os trabalhos em 480 dias (16 meses). Esta obra será mais um investimento do Estado com foco no desenvolvimento, fortalecimento da economia regional, melhorias no escoamento da produção e mais segurança ao tráfego local, para quem segue entre os dois municípios.

O governador garante que o pacote de investimentos nas rodovias estaduais segue em pleno vapor.

Com assessoria