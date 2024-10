Riedel entrega Carreta da Saúde de atendimento para agentes da segurança pública

Eduardo Riedel e o secretário de Segurança, Antônio Videira / Redes Sociais, Reprodução

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), ao lado do secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, realizou a entrega da Carreta da Saúde que levará atendimento médico para os profissionais da Segurança Pública do Estado, na manhã desta sexta-feira (25).

A carreta é equipada com sala de espera, consultórios e equipamentos para realização de exames e pronta para atender às necessidades de saúde física e mental.

Portanto, os agentes terão acesso a sessões com psicólogos e consultas para cuidarem da audição, dos dentes e visão.

De acordo com Riedel, a ação voltada para a segurança pública iniciará os atendimentos nas 13 cidades sul-mato-grossense da faixa de fronteira. “A jornada começa por 13 cidades da faixa de fronteira com atendimentos médicos e psicológicos essenciais para o bem-estar dos nossos agentes”, disse o governador, conforme o Campo Grande News.

As ações serão coordenadas pelo Centro de Atenção Biopsicossocial, um setor criado dentro da Sejusp em 2020.

Investimento

Com previsão de receber mais de R$ 3,1 milhões em investimentos, sendo R$ 2,2 milhões para estruturação e mais R$ 950 mil para custeio, o projeto vai oferecer apoio a todos os profissionais da segurança pública, melhorando assim a qualidade de vida do servidor.