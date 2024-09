Riedel participa de abertura do SuperAmas e reafirma apoio ao setor varejista

O governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (10) da abertura do SuperAmas' 24, que é uma tradicional feira de negócios do setor varejista do Mato Grosso do Sul. Ele destacou a importância do segmento para geração de empregos e renda no Estado e reafirmou o compromisso de apoiar estes empreendedores, que contribuem para o crescimento da economia.

“É uma das principais feiras de um setor que gera empregos e renda a nossa população. Cabe ao Governo do Estado não atrapalhar o empreendedor e buscar um ambiente competitivo para os negócios, fomentando as atividades e baixando os impostos de forma responsável. Do nosso lado vamos continuar os investimentos em logística e infraestrutura, para atrair mais empresas”, afirmou o governador.

Depois da abertura do evento, Riedel fez questão de visitar várias empresas que estão expondo seus produtos no local, conversando com os empresários e empreendedores que movimentam a economia regional.

O SuperAmas está na sua 31° edição, sendo o segundo ano consecutivo no espaço Bosque Expo, em Campo Grande. A feira de negócios é realizada pela Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios.

O evento começou nesta terça-feira (10) e segue até quinta (12), com mais de 50 expositores, tendo a presença das principais empresas do varejo de alimentos, entre elas supermercados, bares, restaurantes, hotéis, açougues, padarias, conveniências, entre outros estabelecimentos que tenham ligação com o ramo alimentício.

Na programação estão previstas palestras, painéis, visitas técnicas orientadas, assim como espaço para comercialização, integração, lançamentos e atualização quanto às novas tendências do setor.

“Estamos orgulhosos de realizar este evento em 2024, trazendo melhorias e novidades, discutindo temas importantes para nosso setor, que tem mais de mil estabelecimentos comerciais e gera milhares de empregos no Estado. Nosso segmento está sempre inovando no atendimento, buscando a qualificação e novas tecnologias para atender os clientes. Também buscamos o diálogo constante com os poderes e a sociedade em geral”, afirmou Denylson Prado, presidente da AMAS.