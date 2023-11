Riedel promove PMs e Bombeiros para valorizar categorias

Bruno Rezende, Governo de MS

O governador Eduardo Riedel assinou novas promoções na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O ato tem o objetivo de valorizar os servidores da segurança pública e assim reforçar seu compromisso com as categorias.

A reunião que sacramentou as novas promoções ocorreu no Gabinete do Receptivo do Governo do Estado, no Parque dos Poderes.

Para Polícia Militar foram promovidos dez novos coronéis. Já ao Corpo de Bombeiros são mais sete (coronéis), que chegarão ao ápice da carreira.

As nomeações foram publicadas na segunda-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Nesta publicação ainda constam promoções dos Bombeiros para segundo-tenente, major, capitão, tenente-coronel e primeiro-tenente.

Na PM para os postos de coronel, capitão, segundo-tenente, major e primeiro-tenente. (Confira a publicação completa)

“A PM está em estado de graça como esta promoção de 10 novos coronéis, que farão a diferença em Mato Grosso do Sul. Isto nunca tinha sido visto antes na história do Estado, promoção de dez coronéis de uma vez. Isto mostra que a PM está acompanhando o desenvolvimento do Estado”, afirmou o comandante da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes.

