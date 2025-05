Riedel reforça a prefeitos que MS é municipalista

Álvaro Rezende

O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia de posse da nova diretoria da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul). Durante a solenidade ele reafirmou aos vereadores a parceria e o compromisso de levar investimentos em diferentes setores aos 79 municípios.

“Ao longo do tempo construímos um Estado extremamente sólido no seu desenvolvimento e seguimos com uma gestão que olha para os municípios, ouvindo os prefeitos e vereadores de cada cidade, que são as pessoas que conhecem as prioridades do município. Assim construímos um modelo que leva benefícios diretos à população”, afirmou o governador.

Riedel citou que neste ano vai ouvir as novas demandas dos 79 municípios, por meio do programa MS Ativo. “Já ouvimos mais de 15 municípios e vamos continuar até o fim de junho. E nestas reuniões definimos várias pavimentações de bairros das cidades. Quando tem saneamento e rua pavimentada existe uma transformação na vida das pessoas”.

A cerimônia de posse da nova diretoria ocorreu nesta sexta-feira (23), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O vereador de Dourados, Daniel Júnior, assumiu a presidência, tendo como vice-presidentes Coringa (Campo Grande), Leandro Guimarães Caramalac da Costa (Terenos).

“Vamos trazer nestes quatro anos a importância que os vereadores têm. São aqueles que conhecem a realidade lá no chão, que recebem os pedidos diretamente da população. A UCVMS deve ser grande para superar seus desafios e vamos precisar da ajuda de todos”, afirmou o novo presidente.

Representando os municípios, o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke, ressaltou que é importante a parceria e união entre os parlamentares. “Os vereadores conhecem a realidade do município, e se tiver a reunião serão mais fortes. Nós (prefeitos) nos colocamos à disposição para ajudar”.

A solenidade (posse) ocorreu durante o Congresso Estadual da União das Câmaras de Vereadores do MS. O evento começou na quarta-feira (21) e termina nesta sexta-feira. Durante a programação houveram palestras e troca de experiência entre os vereadores dos 79 municípios.

