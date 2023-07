Rio Brilhante recebe obras de melhoria no sistema de abastecimento de água

Ordem de serviço foi assinada no último dia 20 / Foto: Divulgação

A cidade de Rio Brilhante está prestes a receber melhorias significativas em seu sistema de abastecimento de água tratada, a partir de novas obras de infraestrutura de saneamento autorizadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A Sanesul (Empresa de Saneamento de MS) anunciou um investimento expressivo de R$ 2.497.000,00 para a execução de uma obra de engenharia para perfuração de um poço tubular profundo com previsão de vazão de 200 metros cúbico por hora e profundidade de 400 metros.

A ordem de serviço foi assinada no último dia 20 pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor Comercial e de Operações, Madson Valente.

O investimento faz parte do planejamento estratégico do governador Eduardo Riedel, demonstrando o compromisso do governo estadual em fornecer uma infraestrutura de saneamento básico de qualidade para as cidades atendidas pela estatal.

Para Renato Marcílio, a perfuração do poço tubular profundo é uma medida de extrema importância para garantir o fornecimento de água de qualidade à população de Rio Brilhante e demais municípios nos quais a Sanesul mantém a concessão dos serviços públicos.

A expectativa, segundo o dirigente, é de que, com a conclusão dessa obra, a capacidade de produção e distribuição de água tratada em Rio Brilhante seja ampliada significativamente.

Essa iniciativa demonstra o comprometimento da Sanesul em promover melhorias no setor de saneamento básico, buscando levar mais qualidade de vida aos moradores de Rio Brilhante, uma vez que a água tratada é um recurso essencial para a saúde pública, contribuindo para a prevenção de doenças e para a melhoria das condições de higiene e bem-estar da população.

O investimento da Sanesul nessa obra também reforça a importância do trabalho conjunto entre a companhia e parceiros, como a prefeitura e a Câmara Municipal na busca por soluções eficientes para os desafios relacionados ao saneamento.