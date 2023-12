Rio da Prata mantém água cristalina apesar de intensas chuvas

Região ecoturística / Divulgação

O monitoramento do programa Cabeceiras do Pantanal, do IHP (Instituto Homem Pantaneiro, identificou nesta semana que mesmo após uma chuva de 74 mm nas áreas de nascente, o rio da Prata, entre Bonito e Jardim, manteve a transparência tão procurada pelo ecoturismo.

Segundo o instituto, há um trabalho de anos para garantir a conservação na região e permitir a "boa saúde" desse rio.

“O @riodapratarecantoecologico faz um trabalho de parceria na região”, explica.