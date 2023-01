Rio Formoso está com água turva e prefeito aciona MPE em Bonito

Rio Formoso em Bonito / Direto das Ruas/CampoGrandeNews

De acordo com o Campo Grande News, o curso d'água está ficando turvo, como mostram as imagens, o que preocupa ambientalistas e ameaça o ecossistema da região.

A ambientalista Débora Calheiros explica que é comum os rios da região ficarem turvos após grandes chuvas.

Os resíduos sólidos tingem a cor esverdeada de marrom com cada vez mais frequência. Débora é pesquisadora da Embrapa do MPF (Ministério Público Federal) e atualmente ajuda a escrever um livro com informações da bacia do Rio Miranda e Aquidauana.

"Uma vez ou outra, em uma grande chuva, como era no passado é normal, mas isso vem acontecendo várias vezes entre outubro a março, que é o período de chuva, e é problemático. A luz não entra na água e aí não tem fotossíntese das algas, das plantas aquáticas. Os peixes também são afetados, claro que depende da frequência, mas com certeza um peixe que está acostumado com águas límpidas tendem a sair dali e procurar águas mais límpidas. Pode começar a ter entupimentos também das guelras com a areia, com o solo", explicou.

O prefeito da cidade, Josmail Rodrigues (PSB), alega que o rio está sendo poluído.

Ele disse que já acionou o MPE (Ministério Público Estadual), PMA (Polícia Militar Ambiental) e Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).