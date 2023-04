Rio Paraguai supera pico da cheia e atinge os 3 metros em Ladário / Anderson Gallo/Diário Corumbaense

O rio Paraguai atingiu uma marca emblemática nesta quinta-feira, 20 de abril. A régua de medição do Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, do 6° Distrito Naval da Marinha, mostra que a altura do rio chegou aos 3 metros na estação de Ladário.

Conforme o Diário Corumbaense, o nível de 3 metros foi alcançado pela última vez em setembro de 2019, mais precisamente nos dias 12 e 13 daquele mês.

A marca é emblemática porque, além de superar o pico da cheia de 2022, pode indicar que a bacia está iniciando um novo ciclo após período de forte seca, quando chegou – em 2021 – à segunda maior vazante da história, com o rio medindo 60 centímetros negativos (-60 cm) nos dias 16 e 17 de outubro.

Boletim do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) mostra que o rio Paraguai apresenta tendência de “elevação gradual em Ladário”. O prognóstico aponta que a previsão de 2,90 metros estimada para hoje, dia 20, foi superada em 10 centímetros. Com o viés de subida, a altura do rio na régua de Ladário deve alcançar 3,28 metros ainda na primeira quinzena de maio (em 11 de maio).

Em 2019, última vez que a marca dos 3 metros foi atingida em Ladário, o pico da cheia foi de 3,92 metros em 17 e 18 de julho. De lá para cá, a altura máxima do rio Paraguai foi em 30 de junho do ano passado, com 2,64 metros. Em 2021, alcançou 1,88 m em 12 de junho e em 2020 chegou aos 2,10 m no dia 08 de junho.

A estação de Ladário, onde está instalado o Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste do 6° Distrito Naval, é considerada um termômetro para medir o grau de cheia e seca no bioma Pantanal.

A maior cheia do século passado ocorreu em abril de 1988, quando o rio Paraguai atingiu a marca de 6,64 metros na régua de Ladário. Cheia normal, compreende de 5 a 5,99 metros.

Cheia igual ou superior a 6 metros é considerada como uma cheia grande ou "super cheia".