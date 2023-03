Rios permanecem altos no sudoeste e mantém Defesa Civil de MS em estado de atenção

Rio Apa / Governo do estado

A Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) de Mato Grosso do Sul se mantém em alerta diante da continuidade das fortes chuvas na região sudoeste do Estado. Uma das situações que mais preocupa agora está relacionada à subida do rio Apa, que passa por vários municípios localizados na fronteira com o Paraguai.

Conforme o monitoramento realizado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de mato Grosso do Sul) sobre o nível dos rios, em especial na região sudoeste, até ontem apenas um ponto permanecia sob status de emergência: o do rio Miranda na Estrada MT-738, próximo à Bonito. Ali, a marca era de 8,06 metros.

Mesmo que 1,56 metros acima do considerado estágio de alerta, o número é praticamente 1,60 metros menor do que o verificado até quarta, quando chegou aos 9,63 metros. Já o rio Paraguai, em Porto Murtinho, está 2 metros aquém do nível emergencial

Contudo, mais adiante, ainda no território do município e próximo de vilas e população originária, a perspectiva é que haja súbito aumento do nível, afinal, é uma área específica que recebe às águas dos rios Apa e Amonguija.