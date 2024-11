Rochedo comemora emancipação de 76 anos com festa

Cidade de Rochedo tem 6 mil habitantes / Divulgação

**Rochedo realiza sua primeira exposição agropecuária, a ExpoRochedo**

Neste sábado, 23 de novembro, o município de Rochedo, com cerca de 6 mil habitantes, sediará sua primeira exposição agropecuária, a ExpoRochedo. O evento promete agitar a cidade com uma programação diversificada, incluindo praça de alimentação, shows, parque de diversões, arena de drones, palestras técnicas, leilões e muito mais. Um dos grandes destaques será a Exposição Ranqueada Nacionalmente da Raça Girolando, que atrairá criadores e entusiastas de todo o Brasil.

A ExpoRochedo é realizada por uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rochedo, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, e a Associação Brasileira de Criadores de Girolando. Juntos, os organizadores buscam proporcionar ao público uma experiência que vai além do entretenimento, oferecendo também conteúdo técnico para o desenvolvimento da pecuária e do agronegócio da região.

Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, destaca o grande potencial produtivo de Rochedo e a importância do evento para aproximar os produtores locais de grandes nomes do setor agropecuário. “A feira traz o agro para dentro da cidade, promovendo a troca de experiências e técnicas que vão contribuir para modernizar as práticas da pecuária na região”, afirmou Coelho.

A ExpoRochedo também tem como objetivo disseminar informações sobre a pecuária de corte e leiteira, com ênfase na raça Girolando, que estará em uma exposição ranqueada, reafirmando seu papel importante na economia do agronegócio nacional.

O prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Junior (Juninho), ressaltou que o evento representa um marco para o município, destacando o potencial de crescimento e as oportunidades que ele oferece para os produtores, comerciantes e toda a comunidade. “A ExpoRochedo coloca nossa cidade no mapa do agronegócio regional, promovendo desenvolvimento, inovação e valorizando as tradições do campo”, disse o prefeito.

Com uma estrutura robusta, a ExpoRochedo espera atrair um grande público, incluindo produtores, técnicos e visitantes de diversas partes de Mato Grosso do Sul e de outros estados. Além de fomentar o conhecimento técnico, o evento deve impulsionar a economia local, movimentando setores como comércio, hotelaria e serviços.

