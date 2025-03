Roda de conversa em debate violÃªncia domÃ©stica em CipolÃ¢ndia

Divulgação

Nesta quinta-feira, 20 de março, uma roda de conversa foi realizada no distrito de Cipolândia em referência à Operação Themis, abordando a violência doméstica e os serviços de apoio disponíveis para mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento ocorreu na unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) local e reuniu representantes da Equipe Promuse do 7º BPM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e da Coordenadoria de Políticas Públicas.

Durante o encontro, foram discutidos temas essenciais, como o papel do CRAM no acolhimento e acompanhamento das vítimas, as iniciativas da Coordenadoria de Políticas Públicas na criação de ações preventivas e a atuação do Programa Mulher Segura, que trabalha em conjunto com a rede de proteção para garantir assistência e segurança às mulheres.

O Promuse, fundamental na proteção das vítimas e na repressão à violência doméstica, foi destacado como um dos principais aliados da rede de apoio. A Polícia Militar atua tanto no atendimento emergencial quanto no acompanhamento de medidas protetivas, assegurando que as vítimas possam denunciar com segurança e receber o suporte necessário.

A iniciativa reforçou a importância da conscientização e do fortalecimento da rede de proteção, incentivando as mulheres a buscarem ajuda sempre que precisarem. O evento representou mais um passo na luta contra a violência doméstica e na garantia de direitos às vítimas.