Rompimento em fiação deixa 193 de Bonito fora do ar

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

A Prefeitura de Bonito informou que Corpo de Bombeiros está novamente com problemas no número 193 e não está recebendo as ligações.

Em comunicado, o município disse que, provavelmente, o problema foi resultado de um rompimento de cabos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com os números: (67) 99612-5406 ou 99601-1124.