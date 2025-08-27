Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 23:20

Rota da Celulose: MS convoca segundo colocado em leilão de concessão

O sistema rodoviário formado pelos trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 21:03

O projeto Rota da Celulose tem como objetivo antecipar e ampliar investimentos na malha viária / Edemir Rodrigues/Gov MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), convocou o Consórcio Caminhos da Celulose, segundo colocado no leilão da Rota da Celulose, a apresentar documentação necessária à habilitação e análise da Comissão de Licitação. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (27) no site do EPE.

A concessão prevê a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário formado pelos trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

O projeto Rota da Celulose tem como objetivo antecipar e ampliar investimentos na malha viária, favorecendo o escoamento da produção e impulsionando o desenvolvimento econômico do Bolsão, região que registra o maior crescimento agroindustrial do Estado.

Ao todo, serão R$ 10,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As obras incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível, 4 em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes e 3.780 m² de obras de arte especiais. Com isso, a malha passará a contar com 100% de acostamento.

Serviço: O envelope contendo os documentos de habilitação, da segunda colocada, deverá ser entregue no dia 3 de setembro de 2025, das 14h às 16h, na sede da B3, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, São Paulo/SP.

*Com informações da Comunicação EPE

