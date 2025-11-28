Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:17

Cidades

Rua 15 de Novembro será interditada por 40 dias para obras em Bonito

Implantação da rede de águas pluviais vai alterar o trânsito no bairro Vila América

Redação

Publicado em 28/11/2025 às 15:46

A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem / Ilustrativa/PMB

A Rua 15 de Novembro, no bairro Vila América, será interditada por aproximadamente 40 dias para a implantação da nova rede de águas pluviais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAT).

A obra faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à drenagem urbana e tem como objetivo reduzir alagamentos e oferecer mais segurança a motoristas e moradores da região.

Com a intervenção, o tráfego ficará totalmente bloqueado no trecho em obras. Motoristas que utilizam a via diariamente deverão buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.

A prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para o andamento dos trabalhos e para evitar congestionamentos em vias próximas. A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem.

Cidades

Equipes fazem inventário florestal e pedem acesso a fazendas de Aquidauana

Cidades

Anastácio faz última chamada para contribuintes quitarem débitos

Cidades

Árvores vandalizadas no acesso ao Balneário Municipal são replantadas

Equipe de Meio Ambiente recompõe o corredor verde após destruição de mudas

Cidades

Placa reforça proibição de pesca no Rio da Prata e amplia fiscalização

Cidades

Bonito reforça frota de caminhões para garantir coleta de resíduos no fim do ano

ÚLTIMAS

Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

