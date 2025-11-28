Rua 15 de Novembro será interditada por 40 dias para obras em Bonito

A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem / Ilustrativa/PMB

A Rua 15 de Novembro, no bairro Vila América, será interditada por aproximadamente 40 dias para a implantação da nova rede de águas pluviais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAT).

A obra faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à drenagem urbana e tem como objetivo reduzir alagamentos e oferecer mais segurança a motoristas e moradores da região.

Com a intervenção, o tráfego ficará totalmente bloqueado no trecho em obras. Motoristas que utilizam a via diariamente deverão buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.

A prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para o andamento dos trabalhos e para evitar congestionamentos em vias próximas. A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!