Rua 15 de Novembro será interditada por 40 dias para obras em Bonito

Implantação da rede de águas pluviais vai alterar o trânsito no bairro Vila América
A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem / Ilustrativa/PMB
A Rua 15 de Novembro, no bairro Vila América, será interditada por aproximadamente 40 dias para a implantação da nova rede de águas pluviais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAT).
A obra faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à drenagem urbana e tem como objetivo reduzir alagamentos e oferecer mais segurança a motoristas e moradores da região.
Com a intervenção, o tráfego ficará totalmente bloqueado no trecho em obras. Motoristas que utilizam a via diariamente deverão buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.
A prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para o andamento dos trabalhos e para evitar congestionamentos em vias próximas. A previsão é de que a rua seja liberada após a conclusão da etapa de drenagem.
