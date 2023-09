Rumo ao Morumbi, amigos de Aquidauana vão a SP para prestigiar o final da Copa

Na esquerda: Juninho Pay, Giovana e Joao Jackson; Na direita, Daniel / Reprodução/Arquivo pessoal

Há poucos dias do fim de uma das competições mais disputadas do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, quatro amigos de Aquidauana decidiram unir forças para realizarem o sonho de um dia acompanhar o final da Copa em um dos maiores estágios do Brasil, o Morumbi. O estádio tem capacidade para suportar quase 67 mil torcedores.

Movidos pelo amor à camisa, os torcedores fanáticos pelo tricolor paulista vão viajar mais de mil quilômetros para acompanhar a final da Copa do Brasil, que será decidida entre São Paulo e Flamengo. O clássico começa com vantagem para o São Paulo, que venceu o rubro-negro no jogo de ida, por 1x0.

Para o empresário comerciante, de 37 anos, João Jackson, esta viagem é uma oportunidade única de realizar seu sonho, a viagem entre amigos é motivada pelo amor ao time.

“Amor ao time e meu sonho de conhecer o estádio Morumbi em um grande jogo. E vamos entre amigos só. Essa é a grande chance de ir ao estádio do meu time de coração”, destaca Jackson.

Junto do empresário, outros três amigos, o representante artístico, Daniel Miranda, de 36 anos, Giovanna Fernandes, professora de Educação Física, de 25 anos e Odílson Júnior, fiscal de obras e posturas de 30 anos, embarcam no começo desta odisseia pantaneira na madrugada desta sexta-feira (22).

A comitiva vai de carro até o estádio do Morumbi, há 1117 quilômetros de distância do Portal do Pantanal, para se hospedarem em um hotel próximo do estádio que será palco da grande disputa pela taça da Copa do Brasil. São Paulo está em busca de seu primeiro título da competição.

A expectativa é que, com a vitória do tricolor paulista, os amigos voltem para Aquidauana com uma lembrança inesquecível para todas as suas vidas.