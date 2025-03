SÃ¡bado em Aquidauana terÃ¡ sol, nebulosidade e chance de chuva

João Eric - O Pantaneiro

O sábado, 22, em Aquidauana será marcado por sol entre nuvens, com aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia.

Há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, principalmente à tarde e à noite.

Em pontos isolados, podem ocorrer pancadas mais intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

As temperaturas variam entre 23°C e 34°C, com sensação de calor durante o dia. Os ventos sopram do quadrante norte e leste, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas mais fortes em alguns momentos.

Para os próximos dias, o tempo segue instável, com previsão de chuvas mais volumosas entre domingo (23) e segunda-feira (24), quando os acumulados podem ultrapassar 40 mm em 24 horas.

Essas condições são influenciadas pelo transporte de calor e umidade, além da atuação de áreas de baixa pressão, favorecendo a formação de instabilidades na região.