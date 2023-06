Sábado em Aquidauana terá tempo estável com sol e variação de nebulosidade

Aquidauana-MS / O Pantaneiro

A previsão para o sábado, 24, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade na região pantaneira. As temperaturas estarão estáveis ao longo do final de semana, com pouca variação e podendo atingir os 33°C no Estado.

São previstas mínimas entre 15 e 18°C e máximas que podem atingir os 30°C nas regiões sul e leste do Estado. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A mínima é de 18°C em Aquidauana, a máxima nãopassa dos 31°C no município

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C; em Dourados, a temperatura varia entre 15°C e 30°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 16°C na manhã e 29°C durante a tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 17°C e atinge os 28ºC; no Cone-sul, Iguatemi terá 17ºC de mínima e 28°C de máxima..