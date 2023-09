Sábado será de calor e sol forte em Aquidauana

O Pantaneiro

Neste sábado (30), a previsão do tempo para Aquidauana é de altas temperaturas, com mínimas de 22ºC e máximas que podem chegar a 36ºC, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Além disso, é previsto baixa umidade relativa do ar.

O Inpe informa ainda que o estado de Mato Grosso do Sul sofrerá com uma nova onda de calor, na próxima semana. Fenômeno causado pelo El Niño.