Sábado será de sol e calor em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana amanhece com o céu sem nuvens e com previsão para altas temperaturas, neste sábado (14). O Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), veiculada a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), indica que o tempo vai se manter firme.

Ainda conforme o órgão, estão previstas temperaturas mínimas que podem variar de 19-23ºC e máximas de até 37ºC.