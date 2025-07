Sábado será de sol forte, calor e ar seco em Aquidauana, alerta Cemtec

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A cidade, localizada na região pantaneira, deve registrar temperaturas entre 16°C ao amanhecer e 30°C à tarde, com grande amplitude térmica. A presença do ar seco favorece esse contraste entre o frio da manhã e o calor do período vespertino.

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um sábado (12) de tempo firme, sol forte e ar seco, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). Um sistema de alta pressão atmosférica atua sobre o estado, inibindo a formação de nuvens e impedindo a ocorrência de chuvas, o que garante céu claro e predomínio de sol durante todo o dia.

A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos, variando entre 15% e 30% nas horas mais quentes do dia, o que exige atenção com a saúde. O Cemtec recomenda hidratação constante, uso de protetor solar e evitar atividades físicas sob o sol forte, principalmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Esse cenário de tempo seco e quente será comum em todas as regiões do estado neste sábado. Em Campo Grande, por exemplo, a variação será entre 18°C e 27°C. Na vizinha Corumbá, os termômetros também devem atingir 30°C, enquanto Dourados e Iguatemi, no sul, terão máxima de 28°C.

Com a combinação de sol, calor e baixa umidade, Aquidauana terá um dia típico de inverno seco no Centro-Oeste, com céu aberto e risco de desconforto respiratório para grupos sensíveis, como crianças e idosos.

A previsão completa pode ser consultada no site do Cemtec: www.cemtec.ms.gov.br.

