Sábado será de temperaturas amenas e chances de chuva em Aquidauana

Chuva em Aquidauana / Ronald Regis

A passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul ameniza o calor e tempo abafado dos últimos dias. Neste sábado (18), Aquidauana terá tenperaturas mais amenas, de 19° a 28°C. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê que as regiões norte, nordeste e bolsão devem ter chuvas.

Na região sul, onde o frio será maior, as mínimas ficam entre 15°C e 17°C e o tempo deve ficar firme, com aberturas de sol e variação de nebulosidade. Com o avanço do ar gelado, espera-se que o tempo fique mais seco de forma geral no Estado.

As maiores temperaturas são esperadas para a região do Bolsão, onde as máximas atingem 29°C. No norte, Camapuã e Coxim terão 26°C e 27°C de máxima, respectivamente. No Pantanal, as mínimas ficam entre 20°C e 21°C e as máximas alcançam 26°C. Em Campo Grande a previsão de temperatura mínima é de 19°C e máxima de 25°C.