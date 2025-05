Sábado será de tempo seco e calor em Aquidauana, com mínima de 20°C e máxima de 31°C

Celine -Arquivo Pantaneiro

Aquidauana terá um sábado (03) com tempo seco, céu claro e temperaturas elevadas. A mínima prevista para hoje é de 20°C ao amanhecer, com máxima de até 31°C durante a tarde, segundo a previsão do tempo.

O clima firme é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo estável em praticamente todo o estado. Com isso, a umidade relativa do ar deve continuar baixa, variando entre 25% e 45%, o que exige atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.

Os ventos devem soprar do quadrante leste, com intensidade entre 30 e 50 km/h. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas acima desse valor.

Para os próximos dias, o tempo segue seco e com temperaturas em elevação em grande parte de Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas no domingo (04), especialmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste do estado.