Saiba diferenciar os sintomas de dengue, zika e chikungunya

A Fundação Oswaldo Cruz, que também desenvolve pesquisas sobre a dengue e se empenha nas campanhas para redução dos casos, reforça o alerta para a sociedade sobre outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Essas doenças apresentam alguns sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. Entretanto, pequenas diferenças existem e podem ser usadas como critério para o diagnóstico.

A Fiocruz alerta que é muito importante ficar atento aos sinais da enfermidade, como: febre acima de 38.º; dor no corpo e articulações; dor atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; cefaleia, além de manchas vermelhas no corpo.

O órgão lembra ainda, que é a patologia mais grave quando comparada à chikungunya e à zika, e em casos mais sérios, pode provocar hemorragias, e até levar a óbito. Já a chikungunya também causa febre e dores no corpo, mas as dores se concentram principalmente nas articulações. A Fundação explica que alguns sintomas da chikungunya duram em torno de duas semanas, contudo, as dores articulares podem permanecer por vários meses.

A zika, uma doença que apresenta sintomas mais leves, a Fiocruz lembra que pacientes com essa enfermidade apresentam febre mais baixa que as doenças citadas acima, olhos avermelhados e coceira. Em virtude desses sintomas, muitas vezes ela é confundida com alergia. Normalmente a zika não leva à morte e os sintomas não duram mais que sete dias. No entanto, a doença causa sérios problemas em gestantes e seus bebês, alerta o órgão.