Saiba tudo sobre a febre maculosa, que já matou seis pessoas no País

O Brasil registrou 49 casos de febre maculosa ao longo deste ano, segundo atualização do Ministério da Saúde. Desse total, seis evoluíram para a morte do paciente.

A Região Sudeste é a que concentra a maioria dos registros, com 25, sendo oito no Espírito Santo, sete em São Paulo, seis no Rio de Janeiro e quatro em Minas. Em 2022, foram registrados 190 casos da doença no Brasil, com 70 mortes.

Campinas registrou a morte de três pessoas por febre maculosa

A pasta diz em nota que acompanha a morte de três pessoas com quadro suspeito de febre maculosa em Campinas, no estado de São Paulo Uma das vítimas teve a bactéria como causa confirmada e as outras duas estão com exames em análise.

“É importante ressaltar que o município de Campinas é uma área endêmica, e que o período sazonal para a doença no país se estende de maio a setembro”, diz a nota.

Ministério da Saúde distribui antibióticos para tratamento

O Ministério da Saúde informa que distribui aos estados os antibióticos específicos indicados para o tratamento da febre maculosa, e promove ações de capacitação direcionadas às vigilâncias regionais. Além disso, a pasta diz que tem divulgado diretrizes técnicas e recomendações de conduta para os cuidados clínicos dos pacientes com suspeita da doença e de vigilância ambiental, além de materiais educativos para prevenção.

A febre maculosa, de acordo com o Ministério da Saúde, é uma doença infecciosa que apresenta formas clínicas leves e outras graves, com elevada taxa de letalidade. A doença é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato infectado.

A recomendação da pasta para caso de manifestação de sintomas compatíveis, tais como febre, dor no corpo e manchas avermelhadas na pele, é procurar a Unidade Básica de Saúde.



Febre Maculosa é potencialmente fatal

A febre maculosa é uma doença por riquétsia potencialmente fatal, transmitida pelos carrapatos dos cães e dos bosques. Ela causa erupção cutânea, dor de cabeça e febre alta.

As pessoas ficam infectadas quando um carrapato que carrega a infecção dá uma picada nelas.

Uma dor de cabeça intensa, arrepios, exaustão extrema e dores musculares se desenvolvem, geralmente seguidos de erupção cutânea em alguns dias. A melhor forma de prevenir a infecção é evitar as picadas de carrapato.

As pessoas recebem antibióticos imediatamente se forem picadas por carrapato e apresentam sintomas típicos.

A febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Riquétsias são um tipo de bactéria que consegue viver apenas no interior de células de outros organismos.

A infecção é mais comum entre as pessoas que passam muito tempo em zonas infestadas por carrapatos e entre crianças com menos de 15 anos.

Os carrapatos adquirem essas riquétsias ao se alimentarem de mamíferos infectados, normalmente roedores. As fêmeas de carrapato infectadas também podem transmitir as riquétsias às suas crias. A infecção é transmitida às pessoas por picadas de carrapatos de bosques ou de cachorros. A infecção por riquétsias provavelmente não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa.

As riquétsias vivem e multiplicam-se nas células que revestem os vasos sanguíneos. Geralmente, são infectados os vasos sanguíneos que se encontram na pele e sob esta, bem como no cérebro, pulmões, coração, rins, fígado e baço. Os pequenos vasos sanguíneos infectados podem ser obstruídos por coágulos.



Sintomas da febre maculosa

Normalmente, os sintomas da febre maculosa incluem dores de cabeça intensas, calafrios, exaustão extrema (prostração) e dores musculares. Os sintomas começam repentinamente entre 3 e 12 dias após a picada de um carrapato. Quanto mais rápido começam os sintomas, mais grave é a infecção. A febre alta surge alguns dias depois e nas infecções graves persiste entre 2 e 3 semanas. Também pode se manifestar uma tosse seca e cavernosa. Enjoos e vômitos são frequentes.

Entre o primeiro e o sexto dia de febre, a maioria das pessoas desenvolve uma erupção cutânea nos pulsos, palmas das mãos, tornozelos, solas dos pés e antebraços. Ela se estende rapidamente para o pescoço, face, axilas, nádegas e tronco. Ao princípio, a erupção cutânea é achatada e rosada, mas depois obscurece e eleva-se levemente. Não causa sensação de comichão. A erupção cutânea torna-se mais evidente com a água quente, por exemplo, ao tomar um banho. Em aproximadamente 4 dias, surgem pequenas áreas de cor púrpura (petéquias) devido a hemorragias da pele. Se a infecção for grave, as áreas da pele podem morrer e ficar pretas, indicando gangrena.

Algumas pessoas com febre maculosa não desenvolvem erupção cutânea.

À medida que a febre maculosa progride, ela pode causar outros sintomas:

Se os vasos sanguíneos do cérebro forem afetados, é possível sentir agitação, insônia, delírio ou, às vezes, coma.

Dor abdominal

Inflamação das vias aéreas (pneumonite) e pneumonia

Lesão cardíaca

Anemia

Baixa pressão arterial a níveis graves e morte (incomum, quando a infecção é grave)



Diagnóstico da febre maculosa

Avaliação médica

Biópsia e análises da erupção cutânea

Exames de sangue

Os médicos suspeitam de febre maculosa se as pessoas se enquadrarem em ambas as situações a seguir:

Vivem próximas de ou em áreas de bosques em qualquer parte do hemisfério ocidental

Têm febre, dor de cabeça e dores musculares na primavera, verão ou outono, independentemente de apresentarem uma erupção cutânea ou uma picada de carrapato

Embora a doença seja sempre transmitida por carrapatos, apenas cerca de 70% das pessoas se lembram de terem sido picadas por um carrapato.

Geralmente são necessários exames para confirmar a febre maculosa. No entanto, os exames disponíveis podem não detectar as bactérias imediatamente ou demorar um longo período para serem processados. Assim, se os médicos suspeitarem de febre maculosa, eles normalmente começarão o tratamento antes de receberem os resultados dos exames.

Para confirmar o diagnóstico, os médicos geralmente fazem um ensaio de imunofluorescência em uma amostra da erupção cutânea (biópsia). Para ensaios de imunofluorescência, substâncias estranhas produzidas pela bactéria (antígenos) são marcadas com corante fluorescente facilitando a detecção e a identificação da bactéria.

Os médicos podem fazer análises de sangue que detectam anticorpos à bactéria. No entanto, as análises só conseguem detectar esses anticorpos pela primeira vez em cerca de 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Os testes de anticorpos feitos antes dessa época podem ser negativos. Assim, os médicos geralmente fazem o teste duas vezes com várias semanas de intervalo para detectarem um aumento no nível de anticorpos. Assim, essas análises não ajudam os médicos a diagnosticar a infecção imediatamente após alguém ficar doente, mas podem ajudar a confirmar o diagnóstico posteriormente.

Prevenção da febre maculosa

Não existe vacina contra a febre maculosa; portanto, a melhor prevenção é evitar as picadas de carrapatos e retirar imediatamente os carrapatos grudados na pele;

A prevenção do acesso de carrapatos à pele inclui;

Manter-se em vias e trilhas;

Enfiar as calças nas botas ou nas meias;

Vestir camisas de manga comprida;

Aplicar repelentes em superfícies cutâneas.

Os repelentes devem ser usados com cuidado em crianças muito pequenas, pois foram relatadas reações tóxicas. Permetrina no vestuário é eficaz para matar os carrapatos. As buscas frequentes de carrapatos, principalmente em áreas pilosas e em crianças, são essenciais em regiões em que as infecções transmitidas por carrapatos são comuns.

A procura frequente dos carrapatos agarrados ajuda a prevenir a infecção, porque o carrapato tem que permanecer agarrado durante uma média de 24 horas para transmitir a infecção. Carrapatos cheios de sangue devem ser retirados com cuidado e não devem ser amassados entre os dedos, pois amassar o carrapato pode resultar em transmissão da doença. O corpo do carrapato não deve ser agarrado, nem esmagado. A tração gradual na cabeça do carrapato com uma pequena pinça irá desalojá-lo. O ponto em que ele se grudou deve ser limpo com álcool. Vaselina, fósforos acesos e outros produtos irritantes não são formas eficazes de retirar os carrapatos e não devem ser usadas.

Não há meios práticos disponíveis para eliminar áreas inteiras de carrapatos. No entanto, o número de carrapatos pode ser reduzido em áreas em que eles são comuns tornando-se o ambiente menos atraente para os animais que transportam os carrapatos. Por exemplo, as pessoas podem tornar as áreas menos atraentes para camundongos retirando pilhas de madeira e folhagem caída e limpando a grama alta e o mato rasteiro ao redor das casas, especialmente ao redor de áreas de lazer. Os camundongos podem se esconder e fazer ninhos nesses locais.



Tratamento é feito com antibióticos

Os médicos prescrevem antibióticos imediatamente se suspeitarem de febre maculosa com base nos sintomas e na possibilidade de exposição aos carrapatos infectados, mesmo se os resultados das análises laboratoriais ainda não estiverem disponíveis. O tratamento prematuro com antibióticos reduziu o índice de mortalidade de 20% para 5%, aproximadamente.

Geralmente se usa doxiciclina. Ela é administrada por via oral quando a infecção for leve e por via intravenosa nas infecções mais graves. As pessoas tomam o antibiótico até melhorarem e não terem febre por 24 a 48 horas, mas devem tomá-lo durante pelo menos sete dias.

Contudo, o médico habitualmente não prescreve antibióticos a pessoas que tiveram uma picada de carrapato, mas nenhum sintoma. Em vez disso, o médico pode pedir a elas que relatem imediatamente quaisquer sintomas.

Gestantes devem analisar com seu médico os possíveis riscos versus os benefícios de tomar doxiciclina para a febre maculosa.