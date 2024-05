Saneamento básico em Caarapó tem investimento do governo de R$ 6,9 mi

Com foco na ampliação do sistema de esgotamento sanitário visando cumprir a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico, o governo do Estado vai investir mais de R$ 6,9 milhões em obras no município de Caarapó.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 3 de maio pelo diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

O plano de investimento inclui a ampliação do sistema de esgotamento sanitário com a implantação de 25.801,81m de rede coletora e 1.402 ligações domiciliares.

No total, serão aplicados R$ 6.955.000 no empreendimento, conforme o contrato que prevê um prazo de execução de 24 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O investimento será feito com recursos próprios da Sanesul por meio do programa Avançar Cidades.

A estratégia do governador Eduardo Riedel é que Mato Grosso do Sul amplie a área de cobertura do esgoto, atualmente em 62,62%, nos 68 municípios onde a companhia de saneamento detém a concessão dos serviços públicos.

Acesso universal

O governador Eduardo Riedel ressalta que o governo municipalista está comprometido em garantir o acesso universal aos serviços básicos de saneamento em todo o Estado. Segundo ele, essa iniciativa em Caarapó é mais um passo importante para alcançar essa meta estabelecida pela legislação.

Para Renato Marcílio, a assinatura da ordem de serviço marca o início de um projeto importante para melhorar as condições sanitárias em Caarapó.

“Estamos empenhados em cumprir as diretrizes do novo marco legal do saneamento básico, e esse investimento demonstra nosso compromisso em proporcionar serviços de qualidade para todos os cidadãos sul-mato-grossenses. Com essa ampliação da rede de esgoto, estamos avançando na direção certa para atingir nossos objetivos de cobertura e qualidade nos serviços de saneamento”, destaca o dirigente.

Com a expansão das redes coletoras de esgotos em Caarapó, o governo intensifica seus esforços para melhorar a infraestrutura sanitária e promover o desenvolvimento sustentável na região.

Na avaliação da Sanesul, essa iniciativa visa atender às necessidades básicas da população, fortalecer a saúde pública e proteger o meio ambiente, contribuindo para um futuro mais próspero e saudável para todos.