Sanesul amplia sistema de captação de água potável na cidade de Amambai

Estação de Amambai / Foto: Divulgação

Para atender à crescente demanda por água potável no município de Amambai, e ainda garantir fornecimento constante e de alta qualidade, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) anunciou um importante projeto de expansão do sistema de captação de água na cidade. A ação é parte do compromisso contínuo com a oferta de água potável de qualidade e a busca por soluções sustentáveis para o abastecimento em Mato Grosso do Sul.

O diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, e o diretor Comercial e de Operações, Madson Valente, assinaram ordem de serviço (em 28 de agosto), marcando o início de uma obra significativa de engenharia para perfuração de um poço tubular profundo no município, situado na região de fronteira com o Paraguai.

O empreendimento receberá investimento de R$ 1.055.000,00 e a empresa encarregada da execução terá um prazo de três meses, a contar da emissão da ordem de serviço, para conclusão da obra.

Em um esforço adicional para atender às necessidades da população, a Sanesul tem iniciativa que se estende para além de Amambai, adotando a possibilidade da perfuração de poços onde for necessário nos 68 municípios sob sua responsabilidade na prestação de serviços de saneamento básico.

A estratégia deve assegurará a disponibilidade contínua de água potável, além de promover a sustentabilidade e a segurança hídrica em toda a sua área de atuação.

O projeto tem importância como parte de um compromisso maior da empresa com o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos naturais. A Sanesul está empenhada em fornecer soluções eficazes para garantir que todos tenham acesso a água limpa e segura, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação do meio ambiente.

Com essa iniciativa, a Sanesul reafirma seu compromisso de servir a população de Amambai e dos demais municípios sob sua concessão, promovendo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de todos os consumidores.

Para a direção da companhia de saneamento, essa opção não só garante um suprimento constante de água de qualidade, mas também promove a sustentabilidade e a segurança hídrica.