Sanesul investe mais de R$ 5,6 milhões em obras de ampliação do sistema de esgoto em Ladário

Execução dos serviços no município pantaneiro inclui a implantação de 6.380,80 metros de rede coletora e 303 ligações domésticas

Como parte do cronograma de obras de infraestrutura de saneamento básico estabelecido pelo governo do Estado, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investirá mais de R$ 5,6 milhões em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Ladário, localizada no coração do Pantanal.

A ordem de serviço para o início das obras de saneamento foi assinada no dia 21 de março pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Na prática, o governador Eduardo Riedel e o diretor-presidente da empresa têm como meta atingir a universalização do sistema de esgoto nas 68 cidades atendidas pela Sanesul.

A estratégia do governo é se antecipar ao prazo fixado pelo novo marco legal do saneamento básico, que estabelece que até 31 de dezembro de 2033 para todos os municípios brasileiros deverão ter os serviços universalizados, tornando-se o primeiro Estado da federação a atingir essa meta.

Para isto, o governo estadual investe em obras de ampliação do sistema de esgoto em diversas cidades, como é o caso de Ladário, cujos investimentos totalizam R$ 5,69 milhões com recursos do FGTS, com contrapartida financeira da Sanesul, por meio do Programa Avançar Cidades.

A execução dos serviços em Ladário inclui a implantação de 6.380,80 metros de rede coletora e 303 ligações domésticas no centro da cidade pantaneira, cuja área de cobertura do esgoto é de cerca de 40%, segundo levantamento da Ademam (Assessoria da Diretoria de Meio Ambiente), da estatal.

Com mais esses investimentos, a Sanesul resgata um compromisso institucional com a prefeitura, Câmara de Vereadores e com a população ladarense.

Segundo Renato Marcílio, a universalização do esgoto é fundamental para garantir a saúde e a qualidade de vida da população, sobretudo, preservar o meio ambiente.

Além disso, o dirigente ressalta que a ampliação do sistema de esgoto também é importante do ponto de vista socioeconômico, pois pode gerar empregos e fomentar o desenvolvimento local.

Pelo contrato, a empresa terá prazo de 12 meses para conclusão das obras a contar da data da assinatura da ordem de serviço.

Outros investimentos

Dados da Sanesul atestam que foram investidos R$ 132,4 milhões em saneamento nas cidades que compõem a regional Corumbá (Gerco), incluindo Ladário, no período de 2015 a 2022.

Em Ladário, por exemplo, a empresa levou rede de esgoto para os bairros Seac, Mista, Boa Esperança, Santo Antônio, Mangueiral e imediações.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul