Sanesul perfura novo poço para aumentar a produção de água potável em Caracol

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), está comprometido em fortalecer a segurança hídrica e elevar ainda mais a qualidade de vida dos moradores do município de Caracol.

Com essa visão proativa, o presidente da Sanesul, Renato Marcílio, assinou uma ordem de serviço para o início de uma significativa obra de perfuração de um poço tubular profundo no município, situado na região sudoeste do Estado. A assinatura do contrato, ocorrida no último dia 2, estabelece um investimento substancial de R$ 379.758,00 na perfuração do poço tubular profundo.

A empresa contratada terá um prazo de três meses para concluir os serviços, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Para Renato Marcílio, este compromisso reflete o empenho do governo estadual em agir com rapidez e eficiência para resolver desafios relacionados ao abastecimento de água.

"A água potável é um recurso essencial para a vida, e estamos comprometidos em garantir um abastecimento adequado para a população de Caracol. Este investimento é estratégico para atender às demandas crescentes e assegurar a tranquilidade das famílias quanto ao acesso à água de qualidade”, ressaltou o dirigente.

Vale ressaltar que os investimentos em infraestrutura hídrica são uma prioridade para a Sanesul. Atualmente, a empresa mantém 451 poços e 12 captações superficiais, garantindo uma extensão total de quase 12 milhões de metros em todo o Estado.

Com uma abrangência impressionante, a empresa atende cerca de 720 mil imóveis, beneficiando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas distribuídas em 68 cidades onde detém a concessão dos serviços públicos.

"Estamos focados em ampliar nossas capacidades de produção de água potável, assegurando que as comunidades que servimos tenham um fornecimento confiável e contínuo. Este é um passo significativo em direção à melhoria da qualidade de vida e ao fortalecimento da infraestrutura hídrica em Caracol”, reforçou o diretor-presidente da companhia.

Com este investimento, a Sanesul reitera seu compromisso com a sustentabilidade hídrica, proporcionando soluções eficientes e sustentáveis para as crescentes demandas da população, e ao mesmo tempo, consolidando-se como um agente fundamental na promoção do bem-estar e progresso em Mato Grosso do Sul.