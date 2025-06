Sanesul trata mais de 11 bilhões de litros de água por mês

Assessoria, Divulgação

A busca por soluções que aliem desenvolvimento e preservação ambiental tem pautado as ações do setor de saneamento em Mato Grosso do Sul, especialmente durante a Semana do Meio Ambiente. Além dos projetos voltados à ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) se destaca com investimentos em energia solar e na expansão dos serviços.

Atualmente, são mais de 11,813 bilhões de litros de água produzidos e tratados por mês, volume que demonstra a dimensão do trabalho realizado para garantir água de qualidade à população sul-mato-grossense.