Santa Casa retoma atendimentos de mamografia em Corumbá

A ação integra uma campanha de incentivo à realização do exame na região / Divulgação

O diretor clínico de oncologia da Santa Casa, Rafael Arregui, ressaltou que a mamografia é uma ferramenta decisiva para detectar o câncer de mama em estágios iniciais. Segundo ele, estabelecer a rotina do exame contribui para identificar casos precocemente, o que aumenta a chance de cura, torna o tratamento menos agressivo e garante maior eficácia no cuidado às pacientes.

A Santa Casa de Corumbá retomou nesta semana os atendimentos de mamografia, em parceria com a Prefeitura Municipal. O serviço, essencial para a saúde da mulher, será oferecido às pacientes encaminhadas pelas (UBSUnidades Básicas de Saúde) da cidade, com o objetivo de reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para ter acesso ao exame, as mulheres devem procurar a UBS de referência. Após a consulta inicial, a solicitação é encaminhada à central de regulação, que autoriza o procedimento na Santa Casa. Os médicos da instituição reforçam que a mamografia é um exame rápido, indolor e fundamental para identificar sinais precoces de possíveis tumores.

A ação integra uma campanha de incentivo à realização do exame na região. A meta é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Arregui reforça que a detecção antecipada continua sendo a principal aliada na luta pela vida.

