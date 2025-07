Satisfação do usuário do HRMS atinge 90,6% em junho

Bruno Rezende

A satisfação do usuário que utiliza os serviços do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) atingiu 90,6% no mês de junho. Ao longo do período, foram entrevistados mais de 500 pacientes para avaliação dos serviços prestados, desde alimentação e rouparia até os serviços assistenciais, como enfermagem, médicos e fisioterapeutas, entre outros.

Os dados foram apresentados a representantes de todos os setores do hospital durante o Radar (Reunião de Apresentação, Discussão e Análise de Resultados). Com o índice registrado em junho, o HRMS atingiu a meta estabelecida de 90% de satisfação do usuário.

Por mês, são atendidos, em média, 1,5 mil pacientes somente na internação. No mês de maio, a taxa de satisfação foi de 87,5%.

Conforme o levantamento realizado pelo SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), os setores mais bem avaliados pelos pacientes em junho foram a Clínica Médica, Retaguarda (leitos de transição no Pronto Atendimento Médico) e Oncologia Pediátrica.

O serviço de fisioterapia, pelo segundo mês consecutivo, teve 99% de avaliações positivas, seguido de nutrição, com 97%. Entre os serviços mais bem avaliados do hospital, também estão enfermagem, médico e rouparia.

Entre os pacientes atendidos, 76,7% atribuíram notas 9 ou 10 para o atendimento recebido. Já 17,9% deram nota 8 ao serviço prestado pelo HRMS.

“Esse resultado é reflexo do compromisso diário das nossas equipes em oferecer um atendimento digno, humanizado e de qualidade à população. Atingir e superar a meta de satisfação do usuário demonstra que estamos no caminho certo, mas também reforça a nossa responsabilidade em manter e melhorar esses índices continuamente. Seguimos ouvindo os nossos pacientes e investindo em melhorias, porque cada avaliação positiva é fruto do trabalho coletivo”, afirma o diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger.

