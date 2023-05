Saúde mental e maternidade são temas de palestra em secretaria

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir das 9 horas desta sexta-feira (12), a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) promove a palestra ‘Saúde mental e maternidade’, no auditório da secretaria, no Parque dos Poderes. O evento terá transmissão ao vivo pela página do Facebook da secretaria (seadms).

Mariela Bailosa, psicóloga formada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), pós-graduada em Psicopedagogia e pós-graduanda em Atenção Primária a Saúde, será a ministrante da palestra, que é realizada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead.

A ação é uma oportunidade de ampliar o conhecimento em relação ao tema da saúde mental, englobando seus efeitos junto a maternidade. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade.

Conforme dados da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), a mortalidade materna é maior entre mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres. Em comparação com outras mulheres, as jovens adolescentes enfrentam um maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez.

Entre 2016 e 2030, como parte dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), a meta é reduzir a taxa global de mortalidade materna para menos de 70 por cada 100 mil nascidos vivos.