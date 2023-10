Saúde oferece mamografias para aquidauanenses a partir do dia 16

Mulheres de Aquidauana podem começar a agendar a mamografia a partir do dia 16. Para isso, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa, como informa a Secretaria de Saúde do município. O trabalho ocorre no decorrer de todo o ano, mas é intensificado por conta das atividades do Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama.

A doença é a primeira causa de morte por câncer na população feminina do Brasil, com exceção apenas da região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Os dados atualizados mostram que as maiores taxas de mortalidade são nas regiões Sul e Sudeste do país, ainda que o número de vítimas da doença tenha desacelerado e/ou reduzido.

Cerca de 13% dos casos da doença em 2020 no Brasil (aproximadamente, 8 mil ocorrências) poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida. O estudo ainda destaca que a prática de atividades físicas é um dos principais hábitos que podem contribuir com a diminuição dos casos, reduzindo a incidência em 5%.

Outubro Rosa, prevenção e conscientização

Criada na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a campanha Outubro Rosa é um movimento internacional para promover a conscientização da população e o maior acesso a acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de mama.

Professora de Saúde da Mulher na Escola de Medicina da PUCRS (Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul), a médica Nadiessa Almeida reuniu dicas sobre hábitos que auxiliam na prevenção do câncer de mama. Confira:



1. Praticar atividade física



Equilibra os níveis hormonais, melhora a defesa do corpo e ajuda na manutenção do peso adequado, fatores que influenciam diretamente na prevenção do câncer de mama.

2. Alimentação saudável e manter o peso corporal adequado

O excesso de peso gera alterações hormonais que podem provocar mutações nas células ou crescimento de células já alteradas. Portanto, manter o peso adequado é fundamental para prevenir que isso aconteça.



3. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas

O álcool pode ajudar no aparecimento do câncer por diferentes mecanismos (danifica o DNA, torna os tecidos humanos mais sensíveis a danos, entre outros). Evitar a ingestão de todos os tipos de bebidas alcoólicas favorece a prevenção não só do câncer de mama, mas de inúmeros outros.



4. Não fumar e evitar o tabagismo passivo

O cigarro e outros produtores de fumaça (narguilé, charuto, cigarrilha, entre outros) contêm no mínimo 69 substâncias químicas que provocam câncer. Evitar fumar ou ficar perto de pessoas que fumam são medidas importantes que podem contribuir para a prevenção.



5. Amamentar

Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, na amamentação também ocorre renovação de células que poderiam ter lesões, diminuindo assim as chances da doença. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior a proteção para a mãe.

Dica bônus para prevenção do câncer de mama: Realizar mamografia

Além de prevenção, é fundamental falarmos de detecção precoce. É imprescindível que as mulheres a partir dos 40 anos realizem anualmente a mamografia, exame mais eficaz para o diagnóstico precoce. Nas pacientes com alto risco, os exames de rastreamento iniciam antes dos 40 anos – essa orientação deve vir da equipe médica.