Se recuperando de chuvas, Bonito tem 78% dos passeios em funcionamento

Gruta do Lago Azul / Foto: Paulo Echeverria

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio informa que 78% dos atrativos turísticos de Bonito e região estão em funcionamento, conforme levantamento realizado nesta sexta-feira (03).

A Gruta do Lago Azul, cartão postal da cidade, assim como as outras grutas, flutuações, passeios de aventura, entre outros, também estão em operação. Ressalta-se que nos atrativos turísticos a segurança dos visitantes é prioridade, assim alguns pontos podem estar restritos para banho, devido às últimas chuvas.

O Balneário Municipal ainda permanece fechado devido ao volume do Rio Formoso estar acima do nível permitido de segurança, porém a visibilidade do rio já está melhor. O volume de chuva de quinta-feira (02) para sexta-feira, registrado no Balneário Municipal foi de 25 mm e na Gruta do Lago Azul 24.5 mm.

O total de atividades em funcionamento são 46, e os passeios que estão interditados temporariamente são 13.

A orientação par turistas é procurar mais informações sobre os passeios podem ser nas Agências de Turismo.