Sebrae retoma atendimento presencial em MS

Divulgação

O Sebrae/MS retomou, nesta segunda-feira (6), o atendimento presencial em suas unidades localizadas em Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, após o período de recesso.

“O começo de ano é sempre assim. As pessoas buscam resolver suas pendências. O microempreendedor individual, principalmente, procura verificar o reenquadramento. Aqueles que tiveram um faturamento superior ao limite vão verificar essa questão. Também temos muita emissão de guias do DAS, e outros já começam o ano olhando para o imposto de renda”, afirma o gerente da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae/MS, Rodrigo Maia.

Ele destaca que grande parte dos serviços está disponível on-line, o que facilita a vida dos empreendedores. “Há opções como o aplicativo do Sebrae, que permite a emissão de guias, e o portal Empresas & Negócios do governo federal, onde é possível realizar o cadastro como MEI”, complementa Maia.

A maior parte de quem busca o atendimento presencial está formalizado como microempreendedor individual (MEI), um segmento cujo faturamento anual pode chegar a até R$ 81 mil. Há 158 mil empreendedores cadastrados nesta categoria em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Receita Federal.

Serviço

Para os interessados em obter mais informações sobre empreendedorismo ou como abrir um negócio, o portal do Sebrae conta com conteúdo gratuito na modalidade Ensino a Distância (EAD), como Gestão Financeira e Marketing Digital.

Já o horário para atendimento presencial é das 8h às 17h, na sede e no Sebrae Parati/Aero Rancho em Campo Grande; e das 8h às 12h e das 14h às 17h no interior do estado. O público também pode sanar dúvidas pela Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

Unidades Sebrae em Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Sede (Av. Mato Grosso, 1.661)

Sebrae Parati/Aero Rancho (R. da Divisão, 545)

Corumbá

Centro Sebrae Pantanal (Av. Rio Branco, 1180)

Coxim

Sebrae Coxim (Av. Salgado Filho, 105)

Dourados

Sebrae Dourados (R. Pres. Kenedy, 855)

Três Lagoas

Sebrae Três Lagoas (R. Zuleide Pérez Tabox, 826)

Bonito

Sebrae Bonito e Polo Sebrae de Ecoturismo (Cel Pilad Rebua, 2480)