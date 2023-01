Secretaria de Educação compra mais uniformes escolares para MS

São dois kits, um de 8 mil unidades / Arquivo, Chico Ribeiro, Subcom-MS

O extrato foi publicado na edição desta segunda-feira (23) do DOE (Diário Oficial Eletrônico).

A SED-MS (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) assinou contrato com a empresa Triunfo Comércio e Importação e realiza a compra de uniformes escolares para a Rede Estadual de Ensino.

Conforme o site Midiamax, para fornecer os itens, a empresa com sede em Blumenau (SC) receberá R$ 3,3 milhões.

O contrato não traz as especificações dos uniformes e nem a quantidade, e não estão disponíveis no Portal da Transparência o edital e termo de referência do pregão eletrônico.

Na última semana, a SED comprou 98 mil uniformes da empresa EBN Comércio, Importação e Exportação, de Goiânia (GO).

São dois kits, um de 8 mil unidades, que incluem duas camisetas tamanho M e duas calças de malha helanca. O segundo kit, com 90 mil unidades, vem com uma camiseta G e uma bermuda em helanca.

A pasta contratou a Brink Mobil Equipamentos Educacionais, de Campo Grande por R$ 7,7 milhões para a aquisição de materiais escolares. O kit inclui cadernos, lápis e borrachas. No total, são cinco tipos de kits, totalizando 451.966 unidades.