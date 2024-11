Secretarias estaduais são apresentadas aos prefeitos eleitos de MS

Álvaro Rezende, Governo de MS

Com foco em uma gestão municipalista, o governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (5) do 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Na oportunidade os secretários estaduais apresentaram as prioridades de cada pasta aos prefeitos eleitos e reeleitos do Estado. O objetivo é levar investimentos e novos projetos aos 79 municípios.

"Todos os prefeitos terão as portas abertas no Governo do Estado. Assim vamos trabalhar juntos para beneficiar o cidadão. O Estado só é o que é por causa da capacidade e potencial de cada município. Neste evento cada secretaria mostrou o que faz e como atua para atender melhor a população e o que pode somar nos municípios", afirmou o governador.

Riedel lembrou que vai dar sequência ao programa MS Ativo, que prevê investimentos e ações específicas nas áreas de saúde, educação, assistência social e infraestrutura nas 79 cidades. "Este programa foi dois passos além para ajudar a transformar a vida das pessoas. Ele prevê ações efetivas em áreas específicas, trabalhando junto com os municípios. Sabemos que ada cidade tem sua demanda, que é diferente da outra. Por isso vamos sentar novamente com cada gestor para discutir as prioridades".

O programa (MS Ativo) apresenta um novo conceito de cooperação entre Estado e municípios, com um modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas para garantir entregas melhores à população. Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

Durante o evento foi aberto espaço para todos os secretários estaduais apresentarem as prioridades de cada pasta e como estas ações podem fazer a diferença nos municípios. "Nosso conceito é fazer bem feito, para fazer dar certo. Os quatro eixos que seguimos é um Estado digital, verde, próspero e inclusivo. A minha pasta cabe a coordenação das ações do Governo, com a função principal de colocar em prática o nosso plano de governo", explicou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Debates

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) está realizando o 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, reunindo prefeitos, vereadores, servidores públicos e autoridades estaduais e federais para debater o tema “Inovação e Planejamento no Fortalecimento do Municipalismo e na Transição de Mandato”.

O evento que conta com o apoio do Governo do Estado e Sebrae-MS começou ontem (4) e segue até quarta-feira (6). Os novos gestores terão acesso a orientações sobre práticas inovadoras e de suporte, relacionados aos temas: inovação, economia, desenvolvimento regional e liderança.