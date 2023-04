Secretarias promovem projeto que incentiva doação de sangue e medula óssea

Em uma ação em conjunto, a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), SED (Secretaria Estadual de Educação) e Hemosul (Hemocentro Coordenador) promovem a partir desta quarta-feira (26) a 5ª edição do Projeto “Invista na Vida, seja um doador de sangue e medula óssea”.

Essa edição acontece no prédio da SED/MS, localizado na Avenida do Poeta no Parque dos Poderes, das 8h às 11h e das 13h às 15h e conta com mais de 150 servidores cadastrados para doação, gerando uma expectativa de arrecadar em torno de 100 bolsas de sangue, o que equivale beneficiar em média 400 pessoas.

O diferencial do Projeto é o atendimento para coleta e cadastro de medula, com toda a sua estrutura, dentro das Secretarias, facilitando para o servidor e evitando o deslocamento até o Hemosul.

Com o objetivo de coletar, armazenar e distribuir hemocomponentes para todos os hospitais, seja público, privado ou filantrópico, atendendo as demandas da Capital e do interior, o projeto busca, por meio de ações educativas em saúde, aumentar o número de doadores regulares construindo uma cultura voltada para a doação de sangue como ato voluntário.

Diante disso, a Unidade de Educação Fiscal (UNEDF) da Sefaz, observou que além de campanha humanitária o projeto é oportuno para discutir o exercício da cidadania e à responsabilidade social. Ao associar a educação fiscal a uma campanha de doação de sangue, é possível sensibilizar os cidadãos sobre a importância de ter um olhar voltado para o bem-estar coletivo, mostrando seu compromisso com a saúde pública e construindo uma sociedade mais ética, justa e consciente.

A iniciativa é fruto dos esforços de dois servidores da Sefaz, Luiz Carlos Faria e Edvaldo Cajé (lotados na UNEDF), que em 2021 se mobilizaram para realizar a primeira edição, na qual foram arrecadadas 35 bolsas. A segunda chegou a 58 (bolsas de sangue), já na terceira edição foram 108 bolsas arrecadas, em ação na sede da Sefaz no Parque dos Poderes.

Dessa maneira, devido a proporção tomada, o projeto começou a se expandir para além da Secretaria de Fazenda. A quarta edição aconteceu na Cassems e arrecadou 102 bolsas. Assim, contabilizando todas as edições já realizadas foram mais de 1200 vidas salvas.

Em toda sua logística, o projeto conta com o apoio do Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul), Sindifiscal (Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul), Digix Soluções para a Gestão Pública, UNISAÚDE, Cassems e do Sindafaz-MS (Sindicato dos Servidores de Apoio a Administração Fazendária do MS).