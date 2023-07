Secretários percorrem obras executadas pelo Governo e recebem demandas para novas parcerias

Obedecendo a premissa do municipalismo, palavra de ordem na gestão do governador Eduardo Riedel, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Pedro Arlei Caravina (Segov) se reuniram nesta quinta-feira (20) com o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, e demais lideranças políticas da região.

A presença do staff do Governo de Mato Grosso do Sul teve o objetivo de vistoriar as obras executadas pelo Estado e ouvir as demandas da população, que serão base para novos projetos de parceria entre Governo do Estado e prefeitura.

Além do encontro com representantes do município, os secretários visitaram a Escola Estadual Professora Vera Guimarães Loureiro, que passa por reforma com investimentos de mais de R$ 6 milhões, as obras de pavimentação na baixada corintiana e a construção das bases do Programa Lote Urbanizado, que estão sendo feitas no bairro Espírito Santo.

"Viemos parabenizar a cidade que hoje completa 115 anos e fortalecer o elo entre Estado e município. Esse é o mote da gestão estadual", ressaltou o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Além dos empreendimentos, a equipe do Governo também prestigiou a Exposição Agropecuária de Bela Vista (Expobem), evento organizado pelo Sindicato Rural de Bela Vista em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado.

“O governador Eduardo Riedel defende e promove o municipalismo. Por isso, toda a equipe do Governo tem esse papel como missão. A ordem é para que nós, secretários de Estado atuem junto aos municípios para ouvir demandas e promover parcerias que, certamente, vão de encontro com o que a população de cada uma das cidades de Mato Grosso do Sul precisa”, completou o secretário de Estado e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

A prática de enviar equipes de trabalho do primeiro escalão do Governo está sendo realizada com frequência. A ideia é vistoriar obras que já estão em andamento e ouvir novas emendas para planejar novos investimentos, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.