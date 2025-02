Sefaz-MS tem 400 lotes disponíveis em leilão on-line

Sefaz, Assessoria

Uma oportunidade imperdível para quem deseja adquirir eletrônicos de ponta, peças de vestuário, cosméticos de luxo, suplementos alimentares e até itens automotivos a preços atrativos. O Leilão da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) está com mais de 400 lotes disponíveis, reunindo produtos de alto valor agregado, como smartphones premium, videogames de última geração e robôs aspiradores.

O leilão acontece exclusivamente online e será encerrado em 24 de fevereiro de 2025, a partir das 9h (horário de MS). Caso alguns lotes não sejam arrematados, um segundo certame será reaberto, com lances mantidos a partir do valor inicial e encerramento previsto para 10 de março, no mesmo horário.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, desde que realizem inscrição prévia no site do Machado Leiloeiro (www.machadoleiloeiro.com.br), enviando a documentação necessária – RG, CPF, comprovante de residência ou CNPJ – até dois dias úteis antes do início do leilão.

Os interessados podem conferir as mercadorias por meio de fotos no site do leiloeiro ou presencialmente, durante a visitação nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, no Galpão da COFIMT, localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6, SEFAZ/MS, no Parque dos Poderes, em Campo Grande-MS.

O Secretário de Fazenda, Flávio César, destacou a relevância do leilão para o Estado. “Os recursos arrecadados serão revertidos em investimentos essenciais para a população, como nas áreas da Saúde, Educação e Segurança”, afirmou.

Entre os produtos disponíveis, há uma grande variedade de itens, como smartphones , videogames , impressoras 3D, refrigeradores, peças automotivas, jaquetas, vestidos e semijoias.

Os lances iniciais variam entre R$ 200 e R$ 3 mil. Um videogame de última geração tem lance inicial de R$ 700, enquanto um smartphone pode ser adquirido com lance incial de R$ 320. Outros lotes incluem um itens e instrumentos musicais, com valor inicial de R$ 2,8 mil.

Para quem busca itens de decoração, há um lote com artigos natalinos e de Halloween, incluindo cortina de LED, lanternas, figuras decorativas e pratos temáticos, por R$ 700.

Além disso, há conjuntos de roupas com lances a partir de R$ 700, e equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento, alarmes residenciais e sensores de movimento, com lances a partir de R$ 800.

Outras ofertas incluem um robô aspirador por R$ 440, um kit de internet com roteador antena e suporte por R$ 1.150, e um lote de semijoias com anéis, pulseiras, colares, brincos e pingentes, com lance inicial de R$ 1.760.

Os interessados também encontrarão lotes de utilidades domésticas, incluindo mini processadores, canecas temáticas, chaleiras, balanças digitais, talheres, cafeteiras e travessas, com valores a partir de R$ 480. Já um lote com 104 capinhas para smartphones e 170 películas protetoras tem lance inicial de R$ 300.

O edital completo do leilão está disponível nos sites da SEFAZ-MS (www.sefaz.ms.gov.br) e do Machado Leiloeiro. Todos os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantias, conforme exposto no edital. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (49) 3198-1350 / (49) 99804-0807 / (67) 3318-6453 ou acessar o site do leiloeiro.