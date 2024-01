Segue reforma em escola da Aldeia Limão Verde

Unidas passa por reforma total / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 22, uma prévia do andamento da obra na Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde. A unidade está recebendo construção de uma nova entrada, calçamento do pátio e sistema de drenagem.

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que no projeto de reforma estão inclusos a troca completa do piso da escola, instalação de novo telhado com telhas termoacústicas, forro PVC, novas instalação elétricas e hidráulicas, louças, sanitários e metais novos.



Ao todo, para essa escola, o prefeito direcionou do orçamento municipal pouco mais de R$ 853 mil, sendo 100% de recursos próprios para custear a obra.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, enquanto a escola é reformada, é feito em paralelo trabalhado para adquirir e organizar o novo mobiliário, equipamentos, itens de cozinha e aparelhos de ar condicionado para todas as salas de aula.

*Com informações da assessoria de imprensa.