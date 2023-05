Segunda-feira chega com previsão de chuva e rajadas de vento em Aquidauana

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

A semana teve início com tempo instável em Aquidauana e a previsão é de uma segunda-feira, 29, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica se deve a atuação de uma frente fria e a presença de uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, combinação que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Já conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região pantaneira deve ter temperatura mínima de 18ºC neste primeiro dia útil da semana e máxima de 26ºC. Além de que a cidade esta com um alerta amarelo, o que indica fortes chuvas.