Segunda-feira segue com tempo instável e previsão de tempestades durante a semana

Igreja Matriz em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão do tempo para esta semana indica tempo com sol e variação de nebulosidade. São esperadas chuvas de intensidade fraca e moderada em regiões pontuais.

Há previsão de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Acumulados de chuva de 30 milímetros em 24horas estão previstos para a região centro sul do estado. As instabilidades atmosféricas acontecem devido ao transporte de calor e umidade aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

No estado , são previstas temperaturas mínimas entre 19 e 23 graus e máximas de até 30 graus. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Já as menores são previstas para as regiões central e sul. Em Aquidauana a previsão aponta para chuvas isoladas em algumas parte da cidade, a máxima é de 27°C e a mínima de 23°C, e o município continua em alerta laranja, que aponta tempestade a caminho.