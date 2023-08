Segunda-feira terá tempo quente e seco em Aquidauana

Céu aberto em Aquidauana

Aquidauana terá mais um dia de tempo seco e quente, segundo a previsão. De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, em grande parte da região pantaneira a tendência é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a formação de um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens de chuvas.

Com mais de 30 dias sem chuvas em algumas regiões, a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta ser necessário cuidado porque o ambiente atmosférico está propício para a ocorrência de incêndios florestais.

É recomendável também cuidar da saúde, umidificando os ambientes, bebendo bastante líquido, usando soro fisiológico nas narinas e evitando exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia..

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Aquidauana, a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 36ºC.