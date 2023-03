Segunda tem previsão de tempo com sol e chuvas isoladas no Estado

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

Nesta segunda-feira (6) a previsão é de tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. No entanto podem haver pancadas de chuva isoladas e até tempestades com raios e rajadas de vento em alguns locais.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) durante a semana o tempo segue instável, com possibilidade de chuva fraca e moderada no Estado, tendo pontualmente tempestades em algumas cidades. O alerta fica aos locais em que o tereno já está úmido e se tiver mais chuvas constantes podem ter alagamentos e até deslizamento de terra.

Aquidauana e Campo Grande tem previsão de mínima de 21°C e máxima de 30°C. Já no Estado as mínimas ficam entre 20°C e 25°C, podendo ter máxima de 34°C. As altas temperaturas ficam mais nas regiões Norte, Pantaneira e Sudoeste do Estado. Já as menores são previstas para a região Sul.